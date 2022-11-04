Лига Европы: кто попал в 1/8 финала, а кто сыграет в стыковых матчах

Расклады перед жеребьевкой

Шестой тур группового этапа Лиги Европы определил клубы, которые продолжат еврокубковый поход и команды, для которых сезон закончен. Среди последних киевское "Динамо", которое проиграло "Фенербахче" и заняло четвертое место в группе.

После завершения группового этапа определились все участники плей-офф турнира. Напомним, что с прошлого сезона произошло изменение формата. Теперь победители групп Лиги Европы выходят сразу в 1/8 финала. Те, кто занял вторые места в ЛЕ сыграют с третьими клубами Лиги чемпионов в стыковых матчах.

1/8 финала:

"Арсенал" (Англия)

"Фенербахче" (Турция)

"Бетис" (Испания)

"Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Фрайбург" (Германия)

"Ференцварош" (Венгрия)

Стыки:

"ПСВ" (Нидерланды)

"Ренн" (Франция)

"Рома" (Италия)

"Унион Берлин" (Германия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Митьюланд" (Дания)

"Нант" (Франция)

"Монако" (Франция)

Команды из ЛЧ, которые сыграют в стыковых матчах:

"Аякс" (Нидерланды)

"Байер" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Шахтер" (Украина)

"Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

Жеребьевка стыковых поединков состоится 7 ноября в 14:00.

Напомним, что ранее в стыковые матчи Лиги Европы попал "Шахтер", который проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов.