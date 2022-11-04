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Лига Европы: кто попал в 1/8 финала, а кто сыграет в стыковых матчах

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Лига Европы: кто попал в 1/8 финала, а кто сыграет в стыковых матчах

Расклады перед жеребьевкой

Шестой тур группового этапа Лиги Европы определил клубы, которые продолжат еврокубковый поход и команды, для которых сезон закончен. Среди последних киевское "Динамо", которое проиграло "Фенербахче" и заняло четвертое место в группе.

После завершения группового этапа определились все участники плей-офф турнира. Напомним, что с прошлого сезона произошло изменение формата. Теперь победители групп Лиги Европы выходят сразу в 1/8 финала. Те, кто занял вторые места в ЛЕ сыграют с третьими клубами Лиги чемпионов в стыковых матчах.

1/8 финала:

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Фенербахче" (Турция)
  • "Бетис" (Испания)
  • "Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
  • "Реал Сосьедад" (Испания)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды)
  • "Фрайбург" (Германия)
  • "Ференцварош" (Венгрия)

Стыки:

  • "ПСВ" (Нидерланды)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Рома" (Италия)
  • "Унион Берлин" (Германия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Митьюланд" (Дания)
  • "Нант" (Франция)
  • "Монако" (Франция)

Команды из ЛЧ, которые сыграют в стыковых матчах:

  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Байер" (Германия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Зальцбург" (Австрия)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Севилья" (Испания)
  • "Ювентус" (Италия)

Жеребьевка стыковых поединков состоится 7 ноября в 14:00.

Напомним, что ранее в стыковые матчи Лиги Европы попал "Шахтер", который проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов.

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#Футбол #Лига Европы #Лига Европы УЕФА