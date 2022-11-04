Лига Европы: кто попал в 1/8 финала, а кто сыграет в стыковых матчах
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Расклады перед жеребьевкой
Шестой тур группового этапа Лиги Европы определил клубы, которые продолжат еврокубковый поход и команды, для которых сезон закончен. Среди последних киевское "Динамо", которое проиграло "Фенербахче" и заняло четвертое место в группе.
После завершения группового этапа определились все участники плей-офф турнира. Напомним, что с прошлого сезона произошло изменение формата. Теперь победители групп Лиги Европы выходят сразу в 1/8 финала. Те, кто занял вторые места в ЛЕ сыграют с третьими клубами Лиги чемпионов в стыковых матчах.
1/8 финала:
- "Арсенал" (Англия)
- "Фенербахче" (Турция)
- "Бетис" (Испания)
- "Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
- "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Фрайбург" (Германия)
- "Ференцварош" (Венгрия)
Стыки:
- "ПСВ" (Нидерланды)
- "Ренн" (Франция)
- "Рома" (Италия)
- "Унион Берлин" (Германия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Митьюланд" (Дания)
- "Нант" (Франция)
- "Монако" (Франция)
Команды из ЛЧ, которые сыграют в стыковых матчах:
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Байер" (Германия)
- "Барселона" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Шахтер" (Украина)
- "Севилья" (Испания)
- "Ювентус" (Италия)
Жеребьевка стыковых поединков состоится 7 ноября в 14:00.
Напомним, что ранее в стыковые матчи Лиги Европы попал "Шахтер", который проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов.