Ліга Європи: хто потрапив до 1/8 фіналу, а хто зіграє у стикових матчах

Розклади перед жеребкуванням

Шостий тур групового етапу Ліги Європи визначив клуби, які продовжать єврокубковий похід та команди, для яких сезон закінчено. Серед останніх київське "Динамо", яке програло "Фенербахче" та посіло четверте місце у групі.

Після завершення групового етапу визначились усі учасники плей-офф турніру. Нагадаємо, що з минулого сезону відбулася зміна формату. Тепер переможці груп Ліги Європи виходять одразу до 1/8 фіналу. Ті, хто посів другі місця у ЛЄ зіграють із третіми клубами Ліги чемпіонів у стикових матчах.

1/8 фіналу:

"Арсенал" (Англія)

"Фенербахче" (Туреччина)

"Бетіс" (Іспанія)

"Сент-Жиллуаз" (Бельгія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Феєноорд" (Нідерланди)

"Фрайбург" (Німеччина)

"Ференцварош" (Угорщина)

Стики:

"ПСВ" (Нідерланди)

"Ренн" (Франція)

"Рома" (Італія)

"Уніон Берлін" (Німеччина)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Мітьюланд" (Данія)

"Нант" (Франція)

"Монако" (Франція)

Команди з ЛЧ, які зіграють у стикових матчах:

"Аякс" (Нідерланди)

"Байєр" (Німеччина)

"Барселона" (Іспанія)

"Спортінг" (Португалія)

"Зальцбург" (Австрія)

"Шахтар" (Україна)

"Севілья" (Іспанія)

"Ювентус" (Італія)

Жеребкування стикових поєдинків відбудеться 7 листопада о 14:00.

Нагадаємо, що раніше у стикові матчі Ліги Європи потрапив "Шахтар", який програв "Лейпцигу" у Лізі чемпіонів.