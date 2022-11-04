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Лига конференций: кто сыграет в 1/8 финала, а кто попал в стыковые матчи

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Фиорентина" попала в стыковые матчи
"Фиорентина" попала в стыковые матчи

Полный список клубов, которые продолжает играть в турнире

В четверг, 3 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги конференций. "Днепр-1" уступил в гостях "АЗ Алкмаар" и занял второе место в группе.

После поединков заключительного тура стали известны все команды, которые пробились в плей-офф турнира. В 1/8 турнира сыграют клубы, которые заняли первое место в группах. А те, кто занял второе место, сыграют с командами, которые вылетели из Лиги Европы.

В 1/8 Лиги конференций сыграют:

  • "Истанбул Башакшехир" (Турция)
  • "Вест Хэм" (Англия)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Ницца" (Франция)
  • "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
  • "Юргорден" (Швеция)
  • "Сивасспор" (Турция)
  • "Слован" (Словакия)

Стыки:

  • "Фиорентина" (Италия)
  • "Андерлехт" (Бельгия)
  • "Лех" (Польша)
  • "Партизан" (Сербия)
  • "Днепр-1" (Украина)
  • "Гент" (Бельгия)
  • "Клуж" (Румыния)
  • "Базель" (Швейцария)

Команды из ЛЕ:

  • "Буде-Глимт" (Норвегия)
  • "АЕК Ларнака" (Кипр)
  • "Лудогорец" (Болгария)
  • "Брага" (Португалия)
  • "Шериф" (Молдова)
  • "Лацио" (Италия)
  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Трабзонспор" (Турция)

Жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединки — 16 и 23 февраля 2023 года.

Ранее мы писали, что определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теги:
#Футбол #Днепр-1 #Лига конференций