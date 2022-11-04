Лига конференций: кто сыграет в 1/8 финала, а кто попал в стыковые матчи

Полный список клубов, которые продолжает играть в турнире

В четверг, 3 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги конференций. "Днепр-1" уступил в гостях "АЗ Алкмаар" и занял второе место в группе.

После поединков заключительного тура стали известны все команды, которые пробились в плей-офф турнира. В 1/8 турнира сыграют клубы, которые заняли первое место в группах. А те, кто занял второе место, сыграют с командами, которые вылетели из Лиги Европы.

В 1/8 Лиги конференций сыграют:

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Вест Хэм" (Англия)

"Вильярреал" (Испания)

"Ницца" (Франция)

"АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

"Юргорден" (Швеция)

"Сивасспор" (Турция)

"Слован" (Словакия)

Стыки:

"Фиорентина" (Италия)

"Андерлехт" (Бельгия)

"Лех" (Польша)

"Партизан" (Сербия)

"Днепр-1" (Украина)

"Гент" (Бельгия)

"Клуж" (Румыния)

"Базель" (Швейцария)

Команды из ЛЕ:

"Буде-Глимт" (Норвегия)

"АЕК Ларнака" (Кипр)

"Лудогорец" (Болгария)

"Брага" (Португалия)

"Шериф" (Молдова)

"Лацио" (Италия)

"Карабах" (Азербайджан)

"Трабзонспор" (Турция)

Жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединки — 16 и 23 февраля 2023 года.

Ранее мы писали, что определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.