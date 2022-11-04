Лига конференций: кто сыграет в 1/8 финала, а кто попал в стыковые матчи
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Полный список клубов, которые продолжает играть в турнире
В четверг, 3 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги конференций. "Днепр-1" уступил в гостях "АЗ Алкмаар" и занял второе место в группе.
После поединков заключительного тура стали известны все команды, которые пробились в плей-офф турнира. В 1/8 турнира сыграют клубы, которые заняли первое место в группах. А те, кто занял второе место, сыграют с командами, которые вылетели из Лиги Европы.
В 1/8 Лиги конференций сыграют:
- "Истанбул Башакшехир" (Турция)
- "Вест Хэм" (Англия)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Ницца" (Франция)
- "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
- "Юргорден" (Швеция)
- "Сивасспор" (Турция)
- "Слован" (Словакия)
Стыки:
- "Фиорентина" (Италия)
- "Андерлехт" (Бельгия)
- "Лех" (Польша)
- "Партизан" (Сербия)
- "Днепр-1" (Украина)
- "Гент" (Бельгия)
- "Клуж" (Румыния)
- "Базель" (Швейцария)
Команды из ЛЕ:
- "Буде-Глимт" (Норвегия)
- "АЕК Ларнака" (Кипр)
- "Лудогорец" (Болгария)
- "Брага" (Португалия)
- "Шериф" (Молдова)
- "Лацио" (Италия)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Трабзонспор" (Турция)
Жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединки — 16 и 23 февраля 2023 года.
Ранее мы писали, что определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.