Рус

Ліга конференцій: хто зіграє у 1/8 фіналу, а хто потрапив у стикові матчі

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Фіорентина" потрапила у стикові матчі
"Фіорентина" потрапила у стикові матчі

Повний список клубів, які продовжують грати в турнірі

У четвер, 3 листопада, відбулися матчі шостого туру Ліги конференцій. "Дніпро-1" поступився у гостях "АЗ Алкмаар" і посів друге місце у групі.

Після поєдинків заключного туру стали відомі всі команди, які пробилися до плей-офф турніру. У 1/8 турніру зіграють клуби, які посіли перше місце у групах. А ті, хто посів друге місце, зіграють із командами, які вилетіли з Ліги Європи.

У 1/8 фінала Ліги конференцій зіграють:

  • "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
  • "Вест Хем" (Англія)
  • "Вільярреал" (Іспанія)
  • "Ніца" (Франція)
  • "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
  • "Юргорден" (Швеція)
  • "Сівасспор" (Туреччина)
  • "Слован" (Словаччина)

Стики:

  • "Фіорентина" (Італія)
  • "Андерлехт" (Бельгія)
  • "Лех" (Польща)
  • "Партизан" (Сербія)
  • "Дніпро-1" (Україна)
  • "Гент" (Бельгія)
  • "Клуж" (Румунія)
  • "Базель" (Швейцарія)

Команди з ЛЄ:

  • "Буде-Глімт" (Норвегія)
  • "АЕК Ларнака" (Кіпр)
  • "Лудогорець" (Болгарія)
  • "Брага" (Португалія)
  • "Шериф" (Молдова)
  • "Лаціо" (Італія)
  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Трабзонспор" (Туреччина)

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада, а самі поєдинки — 16 та 23 лютого 2023 року.

Раніше ми писали, що визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #Дніпро-1 #Ліга конференцій