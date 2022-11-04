Ліга конференцій: хто зіграє у 1/8 фіналу, а хто потрапив у стикові матчі

Повний список клубів, які продовжують грати в турнірі

У четвер, 3 листопада, відбулися матчі шостого туру Ліги конференцій. "Дніпро-1" поступився у гостях "АЗ Алкмаар" і посів друге місце у групі.

Після поєдинків заключного туру стали відомі всі команди, які пробилися до плей-офф турніру. У 1/8 турніру зіграють клуби, які посіли перше місце у групах. А ті, хто посів друге місце, зіграють із командами, які вилетіли з Ліги Європи.

У 1/8 фінала Ліги конференцій зіграють:

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

"Вест Хем" (Англія)

"Вільярреал" (Іспанія)

"Ніца" (Франція)

"АЗ Алкмар" (Нідерланди)

"Юргорден" (Швеція)

"Сівасспор" (Туреччина)

"Слован" (Словаччина)

Стики:

"Фіорентина" (Італія)

"Андерлехт" (Бельгія)

"Лех" (Польща)

"Партизан" (Сербія)

"Дніпро-1" (Україна)

"Гент" (Бельгія)

"Клуж" (Румунія)

"Базель" (Швейцарія)

Команди з ЛЄ:

"Буде-Глімт" (Норвегія)

"АЕК Ларнака" (Кіпр)

"Лудогорець" (Болгарія)

"Брага" (Португалія)

"Шериф" (Молдова)

"Лаціо" (Італія)

"Карабах" (Азербайджан)

"Трабзонспор" (Туреччина)

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада, а самі поєдинки — 16 та 23 лютого 2023 року.

Раніше ми писали, що визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.