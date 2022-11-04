Ліга конференцій: хто зіграє у 1/8 фіналу, а хто потрапив у стикові матчі
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Повний список клубів, які продовжують грати в турнірі
У четвер, 3 листопада, відбулися матчі шостого туру Ліги конференцій. "Дніпро-1" поступився у гостях "АЗ Алкмаар" і посів друге місце у групі.
Після поєдинків заключного туру стали відомі всі команди, які пробилися до плей-офф турніру. У 1/8 турніру зіграють клуби, які посіли перше місце у групах. А ті, хто посів друге місце, зіграють із командами, які вилетіли з Ліги Європи.
У 1/8 фінала Ліги конференцій зіграють:
- "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
- "Вест Хем" (Англія)
- "Вільярреал" (Іспанія)
- "Ніца" (Франція)
- "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
- "Юргорден" (Швеція)
- "Сівасспор" (Туреччина)
- "Слован" (Словаччина)
Стики:
- "Фіорентина" (Італія)
- "Андерлехт" (Бельгія)
- "Лех" (Польща)
- "Партизан" (Сербія)
- "Дніпро-1" (Україна)
- "Гент" (Бельгія)
- "Клуж" (Румунія)
- "Базель" (Швейцарія)
Команди з ЛЄ:
- "Буде-Глімт" (Норвегія)
- "АЕК Ларнака" (Кіпр)
- "Лудогорець" (Болгарія)
- "Брага" (Португалія)
- "Шериф" (Молдова)
- "Лаціо" (Італія)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Трабзонспор" (Туреччина)
Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада, а самі поєдинки — 16 та 23 лютого 2023 року.
Раніше ми писали, що визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.