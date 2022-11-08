Чемпионат Украины по футболу, 12 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Центральный матч тура "Динамо" — "Александрия"
Посреди недели в чемпионате Украины пройдут матчи 12 тура. Зрители увидят сразу два дерби — харьковское и львовское.
Ранее "Днепр-1" узнал соперника по стыковым матчам Лиги конференций. Также получил соперника в Лиге Европы "Шахтер".
Расписание и результаты матчей
Вторник, 8 ноября
13:00. "Ингулец" — "Заря"
ТВ: "Сетанта"
13:00. "Металлист" — "Металлист 1925"
ТВ: УНИАН
Среда, 9 ноября
13:00. "Колос" — "Днепр-1"
ТВ: "Сетанта"
13:00. "Кривбасс" — "Ворскла"
ТВ: "Сетанта"
15:00. "Верес" — "Шахтер"
ТВ: "Сетанта"
Четверг, 10 ноября
13:00. "Минай" — "Черноморец"
ТВ: "Сетанта"
13:00. "Львов" — "Рух"
ТВ: "Сентанта"
15:00. "Динамо" — "Александрия"
ТВ: 2+2