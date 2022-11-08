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Чемпионат Украины по футболу, 12 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
ФК Динамо (Киев) Новость обновлена 08 ноября 2022, 11:09

Центральный матч тура "Динамо" — "Александрия"

Посреди недели в чемпионате Украины пройдут матчи 12 тура. Зрители увидят сразу два дерби — харьковское и львовское.

Ранее "Днепр-1" узнал соперника по стыковым матчам Лиги конференций. Также получил соперника в Лиге Европы "Шахтер".

Расписание и результаты матчей

Вторник, 8 ноября

13:00. "Ингулец" — "Заря"

ТВ: "Сетанта"

13:00. "Металлист" — "Металлист 1925"

ТВ: УНИАН

Среда, 9 ноября

13:00. "Колос" — "Днепр-1"

ТВ: "Сетанта"

13:00. "Кривбасс" — "Ворскла"

ТВ: "Сетанта"

15:00. "Верес" — "Шахтер"

ТВ: "Сетанта"

Четверг, 10 ноября

13:00. "Минай" — "Черноморец"

ТВ: "Сетанта"

13:00. "Львов" — "Рух"

ТВ: "Сентанта"

15:00. "Динамо" — "Александрия"

ТВ: 2+2

Турнирная таблица

Теги:
#Футбол #Чемпионат Украины #УПЛ