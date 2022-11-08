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Чемпіонат України з футболу, 12 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
ФК Динамо (Київ) Новина оновлена 08 листопада 2022, 11:09

Центральний матч туру "Динамо" — "Олександрія"

Посеред тижня у чемпіонаті України відбудуться матчі 12 туру. Глядачі побачать одразу два дербі — харківське та львівське.

Раніше "Дніпро-1" дізнався про суперника зі стикових матчів Ліги конференцій. Також отримав суперника у Лізі Європи "Шахтар".

Розклад та результати матчів

Вівторок, 8 листопада

13:00. "Інгулець" — "Зоря"

ТБ: "Сетанта"

13:00. "Металіст" — "Металіст 1925"

ТБ: УНІАН

Середа, 9 листопада

13:00. "Колос" — "Дніпро-1"

ТБ: "Сетанта"

13:00. "Кривбас" — "Ворскла"

ТБ: "Сетанта"

15:00. "Верес" — "Шахтар"

ТБ: "Сетанта"

Четвер, 10 листопада

13:00. "Минай" — "Чорноморець"

ТБ: "Сетанта"

13:00. "Львів" — "Рух"

ТБ: "Сентанта"

15:00. "Динамо" — "Олександрія"

ТБ: 2+2

Турнірна таблиця

Теги:
#Футбол #Чемпіонат України #УПЛ