Чемпіонат України з футболу, 12 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Центральний матч туру "Динамо" — "Олександрія"
Посеред тижня у чемпіонаті України відбудуться матчі 12 туру. Глядачі побачать одразу два дербі — харківське та львівське.
Раніше "Дніпро-1" дізнався про суперника зі стикових матчів Ліги конференцій. Також отримав суперника у Лізі Європи "Шахтар".
Розклад та результати матчів
Вівторок, 8 листопада
13:00. "Інгулець" — "Зоря"
ТБ: "Сетанта"
13:00. "Металіст" — "Металіст 1925"
ТБ: УНІАН
Середа, 9 листопада
13:00. "Колос" — "Дніпро-1"
ТБ: "Сетанта"
13:00. "Кривбас" — "Ворскла"
ТБ: "Сетанта"
15:00. "Верес" — "Шахтар"
ТБ: "Сетанта"
Четвер, 10 листопада
13:00. "Минай" — "Чорноморець"
ТБ: "Сетанта"
13:00. "Львів" — "Рух"
ТБ: "Сентанта"
15:00. "Динамо" — "Олександрія"
ТБ: 2+2