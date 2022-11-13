Игрок "Вереса" потерял сознание во время матча. Его спасали 10 минут

Станислав Шарай получил травму по ходу поединка

В матче 13 тура чемпионата Украины по футболу "Александрия" обыграла "Верес" — 3:2. Однако результат игры отошел на второй план. По ходу встречи полузащитник гостей Станислав Шарай потерял сознание на скамейке запасных.

Шарай вышел на замену во втором тайме, однако отыграл всего несколько минут. Футболист получил травму и был заменен.

На скамейке запасных Шарай почувствовал себя плохо и потерял сознание. Игру пришлось остановить пока врачи оказывали помощь футболисту.

"Слава Богу, со Стасом Шараем все хорошо. Во время матча Стас потерял сознание, 10 минут ему оказывали экстренную помощь.

Он вместе с командой возвращается в Ровно. Сегодня это наша главная победа", – написал журналист Дмитрий Поворознюк в Facebook.

Напомним, что на матч "Шахтер" — "Заря" Екатерина Монзуль вышла с арбузом.

Ранее мы писали, что "Динамо" поменяло клубные цвета. Они стали зелеными.