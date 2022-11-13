Гравець "Вереса" знепритомнів під час матчу. Його рятували 10 хвилин

Станіслав Шарай отримав травму під час поєдинку

У матчі 13 туру чемпіонату України з футболу "Олександрія" обіграла "Верес" — 3:2. Проте, результат гри відійшов на другий план. Під час зустрічі півзахисник гостей Станіслав Шарай знепритомнів на лаві запасних.

Шарай вийшов на заміну у другому таймі, проте відіграв лише кілька хвилин. Футболіст отримав травму та був замінений.

На лаві запасних Шарай відчув себе погано і знепритомнів. Гру довелося зупинити, поки лікарі надавали допомогу футболісту.

"Слава Богу, зі Стасом Шараєм все добре. Під час матчу Стас знепритомнів, 10 хвилин йому надавали екстрену допомогу.

Він разом із командою повертається до Рівного. Сьогодні це наша головна перемога", — написав журналіст Дмитро Поворознюк у Facebook.

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