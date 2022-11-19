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Фанаты в панике! Что случилось с Месси в Катаре

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Месси не тренировался вместе с командой Новость обновлена 19 ноября 2022, 19:43
Месси не тренировался вместе с командой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лидер сборной Аргентины может пропустить первый матч турнира

Накануне чемпионата мира компания EA Sports сделала прогноз на победителя. Специалисты однозначно заявили, что мундиаль выиграет Аргентина. Еще бы, ведь в ее составе один из лучших футболистов в истории — Лионель Месси.

Но за день до старта ЧМ-2022 аргентинские болельщики схватились за сердце. Что? Как? Почему? Никто не может понять, что с Лионелем. На тренировке футболист был отдельно от всей команды. В другом краю поля он делал упражнения и занимался с мячом, пишет Ole.

А теперь добавим, что Месси не пришел на открытую тренировку. Плюс приехал в Катар с личным кинезиологом — врачем, который лечит мышечные болевые синдромы, проблемы с опорно-двигательным апаратом, боли в спине… Причин волноваться предостаточно.

Первый матч на ЧМ-2022 Аргентина сыграет против Саудовской Аравии 22 ноября. Будет ли к тому времени в строю Месси ответа ни у кого нет.

Напомним, что на чемпионате мира Лионель Месси впервые будет жить один в гостиничном номере.

Также мы рассказывали, как стюарды в Абу-Даби помешали девушке обнять Месси.

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#Футбол #Лионель Месси #Сборная Аргентины #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре