Фанаты в панике! Что случилось с Месси в Катаре

Лидер сборной Аргентины может пропустить первый матч турнира

Накануне чемпионата мира компания EA Sports сделала прогноз на победителя. Специалисты однозначно заявили, что мундиаль выиграет Аргентина. Еще бы, ведь в ее составе один из лучших футболистов в истории — Лионель Месси.

Но за день до старта ЧМ-2022 аргентинские болельщики схватились за сердце. Что? Как? Почему? Никто не может понять, что с Лионелем. На тренировке футболист был отдельно от всей команды. В другом краю поля он делал упражнения и занимался с мячом, пишет Ole.

А теперь добавим, что Месси не пришел на открытую тренировку. Плюс приехал в Катар с личным кинезиологом — врачем, который лечит мышечные болевые синдромы, проблемы с опорно-двигательным апаратом, боли в спине… Причин волноваться предостаточно.

Первый матч на ЧМ-2022 Аргентина сыграет против Саудовской Аравии 22 ноября. Будет ли к тому времени в строю Месси ответа ни у кого нет.

Напомним, что на чемпионате мира Лионель Месси впервые будет жить один в гостиничном номере.

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