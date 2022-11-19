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Фанати у паніці! Що сталося з Мессі у Катарі

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Мессі не тренувався разом із командою Новина оновлена 19 листопада 2022, 19:43
Мессі не тренувався разом із командою. Фото Колаж "Телеграфа"

Лідер збірної Аргентини може пропустити перший матч турніру

Напередодні чемпіонату світу компанія EA Sports зробила прогноз на переможця. Фахівці однозначно заявили, що мундіаль виграє Аргентина. Ще б пак, адже в її складі один із найкращих футболістів в історії — Ліонель Мессі.

Але за день до старту ЧС-2022 аргентинські вболівальники схопились за серце. Що? Як? Чому? Ніхто не може зрозуміти, що з Ліонелем. На тренуванні футболіст був окремо від усієї команди. В іншому краю поля він робив вправи та займався з м’ячем, пише Ole.

А тепер додамо, що Мессі не прийшов на відкрите тренування. Плюс приїхав до Катару з особистим кінезіологом — лікарем, який лікує м’язові болючі синдроми, проблеми з опорно-руховим апаратом, болі в спині… Причин хвилюватися достатньо.

Перший матч на ЧС-2022 Аргентина зіграє проти Саудівської Аравії 22 листопада. Чи на той час буде у строю Мессі відповіді ні в кого немає.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу Ліонель Мессі вперше житиме один у готельному номері.

Також ми розповідали, як стюарди в Абу-Дабі завадили дівчині обійняти Мессі.

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#Футбол #Ліонель Мессі #Збірна Аргентини #ЧС-2022 #ЧС-2022 в Катарі