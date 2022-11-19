Фанати у паніці! Що сталося з Мессі у Катарі

Лідер збірної Аргентини може пропустити перший матч турніру

Напередодні чемпіонату світу компанія EA Sports зробила прогноз на переможця. Фахівці однозначно заявили, що мундіаль виграє Аргентина. Ще б пак, адже в її складі один із найкращих футболістів в історії — Ліонель Мессі.

Але за день до старту ЧС-2022 аргентинські вболівальники схопились за серце. Що? Як? Чому? Ніхто не може зрозуміти, що з Ліонелем. На тренуванні футболіст був окремо від усієї команди. В іншому краю поля він робив вправи та займався з м’ячем, пише Ole.

А тепер додамо, що Мессі не прийшов на відкрите тренування. Плюс приїхав до Катару з особистим кінезіологом — лікарем, який лікує м’язові болючі синдроми, проблеми з опорно-руховим апаратом, болі в спині… Причин хвилюватися достатньо.

Перший матч на ЧС-2022 Аргентина зіграє проти Саудівської Аравії 22 листопада. Чи на той час буде у строю Мессі відповіді ні в кого немає.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу Ліонель Мессі вперше житиме один у готельному номері.

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