Англия — Иран: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

В Украине поединок будет показан в прямом эфире

В понедельник, 21 ноября, игровой день чемпионата мира по футболу откроет матч группы В: Англия — Иран. За всю историю международных матчей команды ни разу между собой не встречались. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию встречи Англия — Иран.

Начало матча Англия — Иран в 15:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию в Украине можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.). Кроме того, поединок будет показан на платформе Megogo.

Напомним, что накануне англичане провели тренировку, которую пришлось останавливать, чтобы игроки освежились под вентиляторами. В Катаре сейчас около 30 градусов тепла.

Что интересно, ранее компания BCA Research смоделировать ход чемпионата мира по футболу. И у нее мундиаль выиграла Аргентина. В финале аргентинцы обыграли Португалию.