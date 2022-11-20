Англія — Іран: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

В Україні поєдинок буде показано у прямому ефірі

У понеділок, 21 листопада, ігровий день чемпіонату світу з футболу відкриє матч групи В: Англія – Іран. За всю історію міжнародних матчів команди жодного разу не зустрічалися між собою. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію зустрічі Англія — Іран.

Початок матчу Англія — Іран о 15:00 за київським часом. Пряму трансляцію в Україні можна дивитися на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Крім того, поєдинок буде показано на платформі Megogo.

Нагадаємо, що напередодні англійці провели тренування, яке довелося зупиняти, щоб гравці освіжилися під вентиляторами. У Катарі зараз близько 30 градусів тепла.

Що цікаво, раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. І в неї мундіаль виграла Аргентина. У фіналі аргентинці обіграли Португалію.