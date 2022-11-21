Дания - Тунис: букмекеры определили фаворита матча ЧМ-2022

Специалисты легко определили аутсайдера

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре встретятся команды Дании и Туниса.

В европейско-африканском противостоянии букмекеры на стороне датчан. Об этом сообщает Пари-Матч.

По данным специалистов, на победу европейской команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,55 (вероятность 65% при марже букмекеров 6%), триумф номинальных гостей и ничья маловероятны — коэффициенты 7,80 (15%) и 3,90 (26%). Аналитики считают, что встреча, вероятнее всего, завершится победой Дании со счетом 1:0. На это можно сделать ставку с коэффициентом 5,00.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Дания — Тунис:

Пари-Матч: (победа Дании 1,55 — ничья 3,90 — победа Туниса 7,80)

Матч первого тура в группе D Дания — Тунис состоится во вторник, 22 ноября, в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. За ходом этого противостояния можно будет следить онлайн в Украине сразу на нескольких платформах. Добавим, в группе D также выступают французы и австралийцы, которые проведут свою игру также во вторник.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. С турнирными раскладами на групповой стадии можно ознакомиться у нас на сайте.