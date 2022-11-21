Данія — Туніс: букмекери визначили фаворита матчу ЧС-2022

Фахівці легко визначили аутсайдера

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі зустрінуться команди Данії та Тунісу.

У європейсько-африканському протистоянні букмекери на боці данців. Про це повідомляє Парі-Матч.

За даними фахівців, на перемогу європейської команди можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,55 (ймовірність 65% при маржі букмекерів 6%), тріумф номінальних гостей та нічия малоймовірні – коефіцієнти 7,80 (15%) та 3,90 (26%). Аналітики вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться перемогою Данії з рахунком 1:0. На це можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,00.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Данія — Туніс:

Парі-Матч: (перемога Данії 1,55 — нічия 3,90 — перемога Тунісу 7,80)

Матч першого туру в групі D Данія — Туніс відбудеться у вівторок, 22 листопада, у Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. За ходом цього протистояння можна буде стежити онлайн в Україні одразу на кількох платформах. Додамо, у групі D також виступають французи та австралійці, які проведуть свою гру також у вівторок.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. З турнірними розкладами на груповій стадії можна ознайомитись у нас на сайті.