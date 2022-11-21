Данія — Туніс: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Європейсько-африканське протистояння на мундіалі

В третій ігровий день на чемпіонаті світу з футболу в Катарі збірна Данії зіграє проти Тунісу.

У прямому ефірі в Україні гру першого туру групи D покаже платформа megogo, suspilne.media, а також регіональні канали суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Зустріч відбудеться у столиці Катару.

Гра Данія — Туніс відбудеться у вівторок, 22 листопада, у Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. Розсудить зустріч мексиканський рефері Сесар Артуро Рамос Паласуелос. Додамо, що данці та тунісці виступають в одному квартеті з Австралією та Францією, які свій матч першого туру також проведуть у вівторок.

Зазначимо, у складі збірної Данії на ЧС-2022 виступить Крістіан Еріксен. На Євро-2020 данець знепритомнів під час матчу через зупинку серця. У березні 2022 року він повернувся до головної команди країни.

Чемпіонат світу у Катарі завершиться 18 грудня. Напередодні букмекери оцінили шанси збірних Данії та Тунісу на перемогу у турнірі. До слова, команди отримають солідні призові за успішний виступ на мундіалі.