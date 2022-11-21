Дания - Тунис: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Европейско-африканское противостояние на мундиале

В третий игровой день на чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Дании сыграет против Туниса.

В прямом эфире в Украине игру первого тура группы D покажет платформа megogo, suspilne.media, а также региональные каналы общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Встреча состоится в столице Катара.

Игра Дания — Тунис состоится во вторник, 22 ноября, в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. Рассудит встречу мексиканский рефери Сесар Артуро Рамос Паласуэлос. Добавим, что датчане и тунисцы выступают в одном квартете с Австралией и Францией, которые свой матч первого тура также проведут во вторник.

Отметим, в составе сборной Дании на ЧМ-2022 выступит Кристиан Эриксен. На Евро-2020 датчанин потерял сознание во время матча из-за остановки сердца. В марте 2022 года он вернулся в главную команду страны.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря. Накануне букмекеры оценили шансы сборных Дании и Туниса на победу в турнире. К слову, команды получат солидные призовые за успешное выступление на мундиале.