Франция - Австралия: букмекеры дали прогноз на матч ЧМ-2022

Французы - фавориты турнира

Сборная Франции по футболу не только фаворит в матче 1-го тура группового раунда на чемпионате мира по футболу в Катаре, но и главный фаворит всего мундиаля.

Букмекеры считают, что у австралийцев практически нет шансов на успех в противостоянии с французами. Об этом сообщает Пари-Матч.

По данным специалистов, коэффициент на победу Франции равен 1,28 (вероятность 78% при марже букмекеров 2%), успех австралийцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 12,50 (8%) и 6,10 (16%) соответственно. Добавим, аналитики считают победу чемпионов мира со счетом 2:0 самым вероятным исходом противостояния (коэффициент 5,60).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Франция — Австралия:

Пари-Матч: (победа Франции 1,28 — ничья 6,10 — победа Австралии 12,50)

Матч первого тура в квартете D Франция — Австралия состоится во вторник, 22 ноября, в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Эту встречу можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире в Украине. В другом матче квартета D сыграют Тунис и Дания (начало — 22 ноября в 15:00).

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