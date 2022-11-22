Франція – Австралія: букмекери дали прогноз на матч ЧС-2022

Французи – фаворити турніру

Збірна Франції з футболу не лише фаворит у матчі 1-го туру групового раунду на чемпіонаті світу з футболу в Катарі, а й головний фаворит всього мундіалю.

Букмекери вважають, що австралійці практично не мають шансів на успіх у протистоянні з французами. Про це повідомляє Парі-Матч.

За даними фахівців, коефіцієнт на перемогу Франції дорівнює 1,28 (ймовірність 78% при маржі букмекерів 2%), успіх австралійців та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 12,50 (8%) та 6,10 (16%) відповідно. Додамо, аналітики вважають перемогу чемпіонів світу з рахунком 2:0 найімовірнішим результатом протистояння (коефіцієнт 5,60).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Франція — Австралія:

Парі-Матч: (перемога Франції 1,28 — нічия 6,10 — перемога Австралії 12,50)

Матч першого туру у квартеті D Франція — Австралія відбудеться у вівторок, 22 листопада, в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Цю зустріч можна буде переглянути безкоштовно у прямому ефірі в Україні. В іншому матчі квартету D зіграють Туніс та Данія (початок – 22 листопада о 15:00).

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