Франція — Австралія: де і коли дивитись перший матч чемпіонів світу на ЧС-2022

Чинні чемпіони світу почнуть свій шлях на мундіалі грою з австралійцями

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стартують чинні володарі Кубка світу — французи, яким у першому турі протистоятиме команда Австралії.

Матч групи D Франція — Австралія буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок закриватиме програму 3-го ігрового дня.

Гра Франція — Австралія пройде в місті Аль-Вакра на стадіоні "Аль-Джануб", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Команди виступають у квартеті D разом зі збірними Тунісу та Данії. Ці команди свій очний поєдинок першого туру також проведуть у вівторок.

Французи у 2018 році виграли чемпіонат світу у росії.

Чемпіонат світу у Катарі завершиться у середині грудня. У нас на сайті доступні турнірні розклади на груповій стадії. До речі, французи знаходяться лише на третьому місці у списку головних фаворитів ЧС-2022. Додамо, переможець мундіалю розбагатіє на солідну суму призових.