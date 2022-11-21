Франция - Австралия: где и когда смотреть первый матч чемпионов мира на ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира начнут свой путь на мундиале игрой с австралийцами

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартуют действующие обладатели Кубка мира — французы, которым в первом туре будет противостоять команда Австралии.

Матч группы D Франция — Австралия будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет закрывать программу 3-го игрового дня.

Игра Франция — Австралия пройдет в городе Аль-Вакра на стадионе "Аль-Джануб", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Команды выступают в квартете D вместе со сборными Туниса и Дании. Эти команды свой очный поединок первого тура также проведут во вторник.

Французы в 2018 году выиграли чемпионат мира в россии.

Чемпионат мира в Катаре завершится в середине декабря. У нас на сайте доступны турнирные расклады на групповой стадии. К слову, французы находятся лишь на третьем месте в списке главных фаворитов ЧМ-2022. Добавим, победитель мундиаля разбогатеет на солидную сумму призовых.