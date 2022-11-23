Испания — Коста-Рика: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Гранд — явный фаворит этого противостояния

В первом туре чемпионата мира по футболу в группе Е будет сыгран поединок между сборными Испании и Коста-Рики. Встреча состоится в среду, 23 ноября, в Дохе и начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Коста-Рика.

Испания

У испанской команды 16 участий и один титула. Они выиграли чемпионат мира в 2010 году.

Коста-Рика

Для команды это будет шестой чемпионат мира. Ее лучше достижение — 1/4 финала в 2014 году.

История встреч

За всю историю сборные провели между собой три товарищеских матча — дважды выиграли испанцы, еще один раз была зафиксирована ничья.

2017. Испания — Коста-Рика — 5:0

2015. Испания — Коста-Рика — 2:1

2011. Коста-Рика — Испания — 2:2

Кто фаворит

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Испании с коэффициентом — 1,18 (вероятность 82%), котировки на ничью — 7,90 (13%), на победу Коста-Рики — 21,50 (5%).

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Тумама" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Архитекторов вдохновила традиционная катарская кружевная шапочка гафия – фасад явно напоминает узор этого головного убора. Названа арена в честь дерева, которое растет в регионе.

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну 1/4 финала. После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, а на территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и отель.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира в Катаре можно встретить пакистанских болельщиков, которые изображают фанатов других стран, создавая атмосферу праздника футбола.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.