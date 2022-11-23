Іспанія — Коста-Ріка: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Гранд – явний фаворит цього протистояння

У першому турі чемпіонату світу з футболу у групі Е буде зіграний поєдинок між збірними Іспанії та Коста-Ріки. Зустріч відбудеться у середу, 23 листопада, у Досі та розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Коста-Ріка.

Іспанія

Іспанська команда 16 раз була на мундіалях та має титул. Вони виграли чемпіонат світу у 2010 році.

Коста-Ріка

Для команди це буде шостий чемпіонат світу. Її найкраще досягнення — 1/4 фіналу у 2014 році.

Історія зустрічей

За всю історію збірні провели між собою три товариські матчі — двічі виграли іспанці, ще раз була зафіксована нічия.

2017. Іспанія — Коста-Ріка — 5:0

2015. Іспанія — Коста-Ріка — 2:1

2011. Коста-Ріка — Іспанія — 2:2

Хто фаворит

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Іспанії з коефіцієнтом – 1,18 (імовірність 82%), котирування на нічию – 7,90 (13%), на перемогу Коста-Ріки – 21,50 (5%).

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені Аль-Тумама (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Архітекторів надихнула традиційна катарська мереживна шапочка гафія — фасад явно нагадує візерунок цього головного убору. Названо арену на честь дерева, що росте у регіоні.

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну 1/4 фіналу. Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, а на території спорткомплексу розмістять центр спортивної медицини та готель.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу в Катарі можна зустріти пакистанських уболівальників, які зображують вболівальників інших країн, створюючи атмосферу свята футболу.

ЧС-2022 з футболу у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.