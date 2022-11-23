Іспанія — Коста-Ріка: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
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Гранд – явний фаворит цього протистояння
У першому турі чемпіонату світу з футболу у групі Е буде зіграний поєдинок між збірними Іспанії та Коста-Ріки. Зустріч відбудеться у середу, 23 листопада, у Досі та розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Коста-Ріка.
Іспанія
Іспанська команда 16 раз була на мундіалях та має титул. Вони виграли чемпіонат світу у 2010 році.
Коста-Ріка
Для команди це буде шостий чемпіонат світу. Її найкраще досягнення — 1/4 фіналу у 2014 році.
Історія зустрічей
За всю історію збірні провели між собою три товариські матчі — двічі виграли іспанці, ще раз була зафіксована нічия.
- 2017. Іспанія — Коста-Ріка — 5:0
- 2015. Іспанія — Коста-Ріка — 2:1
- 2011. Коста-Ріка — Іспанія — 2:2
Хто фаворит
Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Іспанії з коефіцієнтом – 1,18 (імовірність 82%), котирування на нічию – 7,90 (13%), на перемогу Коста-Ріки – 21,50 (5%).
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Стадіон
Матч відбудеться на арені Аль-Тумама (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.
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Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну 1/4 фіналу. Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, а на території спорткомплексу розмістять центр спортивної медицини та готель.
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