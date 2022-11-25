В россии начался блэкаут: фанатки путина в истерике

Сестры Аверины пожаловались, что у них нет света и воды

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины не понимают, почему россия бомбит инфраструктуру Украины, а блэкаут у них дома. Спортсменки пожаловались на отсутствие воды, света и тепла в их деревне.

"XXI век! Уже 35 часов у нас дома нет света, тепла и воды в Нижегородской области в Богородском районе в деревне Сысоевке!" — цитирует Авериных "Чемпионат".

Напомним, после начала полномасштабной войны Дина и Арина Аверины стояли рядом с путиным во время митинга в Москве. Спортсменки на шабаше рядом с диктатором были в куртках с буквой Z. Однако потом в соцсети запостили отфотошопленые снимки, без буквы Z.

Напомним, что украинская гимнастка, серебряная призерка Европейских игр, Алина Быхно сообщила страшную весть. На фронте погиб ее брат.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о своем отношении к российским спортсменам, которые наносят на свою форму букву Z. Также спортсменка высказалась и о путинском "шабаше" в Москве.