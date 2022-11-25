У росії почався блекаут: фанатки путіна в істериці

Сестри Аверіни поскаржилися, що у них немає світла та води

Багаторазові чемпіонки світу та Європи з художньої гімнастики сестри Діна та Аріна Аверіни не розуміють, чому росія бомбить інфраструктуру України, а блекаут у них удома. Спортсменки поскаржилися на відсутність води, світла та тепла у їхньому селі.

"XXI століття! Вже 35 годин у нас вдома немає світла, тепла та води у Нижегородській області у Богородському районі у селі Сисоївці!" — цитує Аверіних "Чемпіонат".

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Діна та Аріна Аверіни стояли поруч із путіним під час мітингу в Москві. Спортсменки на шабаші поруч із диктатором були в куртках з літерою Z. Однак потім у соцмережі запостили відфотошоплені знімки, без літери Z.

Нагадаємо, що українська гімнастка, срібна призерка Європейських ігор, Аліна Бихно повідомила страшну звістку. На фронті загинув її брат.

Раніше повідомлялося, що українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про своє ставлення до російських спортсменів, які наносять на свою форму букву Z. Також спортсменка висловилася і про путінський "шабаш" у Москві.