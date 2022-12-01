Коста-Рика - Германия: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу в четверг, 1 декабря, будет сыгран матч третьего тура группового этапа в группе Е. Встречаются сборные Коста-Рики и Германии. Обе команды имеют шансы выйти в 1/8 финала, но немцам нужно обязательно побеждать. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Коста-Рика

В первом туре по костариканцам катком проехалась Испания — 0:7.

А потом команда неожиданно обыграла Японию — 1:0.

Германия

Немцы всех шокировали на старте ЧМ-2022 поражением от Японии — 1:2.

Но потом взяли себя в руки и сыграли вничью с Испанией — 1:1.

Турнирное положение

В этой группе перед последним туром много вариантов. Германии нужно обязательно выигрывать. Если победит с крупным счетом, то ее устроит ничья в параллельном матче. Коста-Рике хватит ничьи, если Испания обыграет японцев.

История встреч

Команды всего один матч сыграли между собой. Зато какой! Открыли ЧМ-2006, немцы выиграли — 4:2.

Кто фаворит

В букмекерских конторах воообще не видят команду из Центральной Америки в плей-офф. Аналитики выставили такие котировки на этот матч: победа Германии — 1,10, ничья — 12,50, победа Коста-Рики — 30,00. Просто, для справки: коэффициент на победу Саудовской Аравии над Аргентиной был — 22,00. Так что, в футболе все бывает.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Напомним, что защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвовал все призовые за участие в ЧМ-2022 для детей Сьерра-Леоне. Футболист профинансировал сложные и дорогостоящие операции для 11 детей страны, где родилась его мать.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.