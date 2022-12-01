Коста-Ріка — Німеччина: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з футболу в четвер, 1 грудня, буде зіграно матч третього туру групового етапу в групі Е. Зустрічаються збірні Коста-Ріки та Німеччини. Обидві команди мають шанси вийти до 1/8 фіналу, але німцям треба обов’язково перемагати. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Коста-Ріка

У першому турі по костариканцях катком проїхала Іспанія — 0:7.

А потім команда несподівано обіграла Японію – 1:0.

Німеччина

Німці всіх шокували на старті ЧС-2022 поразкою від Японії – 1:2.

Але потім взяли себе в руки та зіграли внічию з Іспанією – 1:1.

Турнірне становище

У цій групі перед останнім туром багато варіантів. Німеччині потрібно обов’язково вигравати. Якщо переможе з великим рахунком, то її влаштує нічия у паралельному матчі. Коста-Ріці вистачить нічиї, якщо Іспанія обіграє японців.

Історія зустрічей

Команди лише один матч зіграли між собою. Зате який! Відкрили ЧС-2006, німці виграли – 4:2.

Хто фаворит

У букмекерських конторах взагалі не бачать команду із Центральної Америки у плей-офф. Аналітики виставили такі котирування на цей матч: перемога Німеччини – 1,10, нічия – 12,50, перемога Коста-Ріки – 30,00. Просто для довідки: коефіцієнт на перемогу Саудівської Аравії над Аргентиною був — 22,00. Тож у футболі все буває.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Нагадаємо, що захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер пожертвував усі призові за участь у ЧС-2022 для дітей Сьєрра-Леоне. Футболіст профінансував складні та дорогі операції для 11 дітей країни, де народилася його мати.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.