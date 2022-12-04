Умер в 17 лет во время матча: трагедия в футболе

В первом тайме Эрион Кайтази потерял сознание на поле

Лишь недавно мы сообщали о смерти колумбийского футболиста, как снова случилась трагедия. На этот раз в Косово.

Во время товарищеского матча между местными клубами "Трепча 89" и "A&N" умер 17-летний игрок Эрион Кайтази. В конце первого тайме футболист потерял сознание на поле. К сожалению, врачам не удалось его спасти, пишет Bljesak.info.

"Мы планировали в ближайшее время реализовать твой трансфер в европейский чемпионат. А теперь прощаемся с тобой. Физически, но не духовно. Эри, ты навсегда останешься в нашей памяти", – говорится в официальном заявлении клуба "Трепча 89".

Добавим, что ранее от сердечной недостаточности умер хорватский центральный защитник Марин Чачич. Трагедия случилась на тренировке.

Еще одна смерть футболиста наступила прямо во время игры. В Алжире во время поединка второго дивизиона перестало биться сердце Софьяна Лукара. Игрок скончался в скорой по дороге в больницу.