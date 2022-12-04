Помер у 17 років під час матчу: трагедія у футболі
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У першому таймі Еріон Кайтазі знепритомнів на полі
Лише нещодавно ми повідомляли про смерть колумбійського футболіста, як знову сталася трагедія. Цього разу у Косово.
Під час товариського матчу між місцевими клубами "Трепча 89" та "A&N" помер 17-річний гравець Еріон Кайтазі. Наприкінці першого тайму футболіст знепритомнів на полі. На жаль, лікарям не вдалося його врятувати, пише Bljesak.info.
"Ми планували найближчим часом реалізувати твій трансфер до європейського чемпіонату. А тепер прощаємося з тобою. Фізично, але не духовно. Ері, ти назавжди залишишся в нашій пам’яті", — йдеться в офіційній заяві клубу "Трепча 89".
Додамо, що раніше від серцевої недостатності помер хорватський центральний захисник Марін Чачич. Трагедія сталася на тренуванні.
Ще одна смерть футболіста настала просто під час гри. В Алжирі під час поєдинку другого дивізіону перестало битися серце Соф’яна Лукара. Гравець помер у швидкій по дорозі у лікарню.