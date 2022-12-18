Аргентина — Франция: составы на финал ЧМ-2022

Кто сыграет в решающем матче мирового первенства

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Франции на финальный матч чемпионата мира по футболу. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция. Также будут доступны видеоповторы всех голов поединка.

Стартовые составы команд

Сборная Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.

Сборная Франции: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Ранее мы писали, что перед финалом ЧМ-2022 первая учительница Лионеля Месси написала трогательное письмо футболисту. У женщины есть одна мечта и она надеется увидеть Лионеля, когда тот приедет в родительский дом.

Кстати, букмекеры не смогли назвать фаворита финала чемпионата мира.

Напомним, что Папа римский Франциск не будет смотреть финал ЧМ-2022. Большой болельщик футбола дал обет после поражения Аргентины в финале чемпионата мира 1990 года и с тех пор его не нарушал.