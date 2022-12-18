Аргентина — Франція: склади на фінал ЧС-2022

Хто зіграє у вирішальному матчі світової першості

Стали відомі стартові склади збірних Аргентини та Франції на фінальний матч чемпіонату світу з футболу. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція. Також будуть доступні відеоповтори всіх голів поєдинку.

Стартові склади команд

Збірна Аргентини: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья, Ді Марія, Де Пауль, Е. Фернандес, Макаллістер, Мессі, Альварес.

Збірна Франції: Льоріс, Юпамекано, Варан, Т. Ернандес, Кунде, Тчуамені, Рабьо, Грізманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Раніше ми писали, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста. Жінка має одну мрію й сподівається побачити Ліонеля, коли той приїде до батьківського дому.

До речі, букмекери не змогли назвати фаворита фіналу чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Папа римський Франциск не дивитиметься на фінал ЧС-2022. Великий уболівальник футболу дав обітницю після поразки Аргентини у фіналі чемпіонату світу 1990 року і з того часу її не порушував.