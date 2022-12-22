"Манчестер Сити" — "Ливерпуль": во сколько матч и где смотреть

Команды сыграют в Кубке английской лиги

Еще не все отпраздновали победу сборной Аргентины на чемпионате мира, как вернулся клубный футбол. В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/8 финала. В четверг, 22 декабря, состоится поединок, который будет украшением любого турнира: "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль".

"Манчестер Сити" отправил на чемпионат мира 16 игроков, больше всех в АПЛ. Естественно, что многие из них будут не в лучших кондициях.

Среди команд топ-6 "Ливерпуль" отправил наименьшее количество футболистов на ЧМ-2022 — семь. Кроме того пауза в чемпионате позволила восстановиться Кейта и Матипу.

Поэтому будет интересно, как команды вернуться в игру после месячной паузы.

Где смотреть. Поединок "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" в прямом эфире в Украине можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кто фаворит. В букмекерской конторе котировки такие: победа "Манчестер Сити" — 1.85, ничья — 3.70, победа "Ливерпуля" — 4.10. Коэффициент на проход: "Манчестер Сити" — 1.45, "Ливерпуль" — 2.75.

Ранее мы писали, форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда на время чемпионата мира хотел арендовать любительский клуб.