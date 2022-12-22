"Манчестер Сіті" — "Ліверпуль": у скільки матч і де дивитися

Команди зіграють у Кубку англійської ліги

Ще не всі відсвяткували перемогу збірної Аргентини на чемпіонаті світу, як повернувся клубний футбол. У Кубку англійської ліги пройде матчі 1/8 фіналу. У четвер, 22 грудня, відбудеться двобій, який буде окрасою будь-якого турніру: "Манчестер Сіті" приймає "Ліверпуль".

"Манчестер Сіті" відправив на чемпіонат світу 16 гравців, найбільше в АПЛ. Природно, що багато хто з них буде не в кращих кондиціях.

Серед команд топ-6 "Ліверпуль" відправив найменшу кількість футболістів на ЧС-2022 – сім. Крім того, пауза в чемпіонаті дозволила відновитися Кейта і Матіпу.

Тому буде цікаво, як команди повернутись у гру після місячної паузи.

Де дивитись. Поєдинок "Манчестер Сіті" — "Ліверпуль" у прямому ефірі в Україні можна буде переглянути на каналі Setanta Sports.

Хто переможець. У букмекерській конторі котирування такі: перемога "Манчестер Сіті" — 1.85, нічия — 3.70, перемога "Ліверпуля" — 4.10. Коефіцієнт на прохід: "Манчестер Сіті" — 1.45, "Ліверпуль" — 2.75.

Раніше ми писали, що форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда на час чемпіонату світу хотів орендувати аматорський клуб.