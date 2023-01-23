Депутат и Байрактар помогли сборной Украины выиграть трофей во Франции

Наши борцы уверенно заняли первое место на Гран-при Франции

Сборная Украины по греко-римской борьбе успешно выступила на Гран-при Франции. Наши спортсмены выиграли 15 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

На соревнования украинцы поехали во главе с олимпийским чемпионом и народным депутатом Жаном Беленюком. Он принес "золото" Украине в весовой категории до 87 кг. Ранее Беленюк не смог стать президентом НОК.

Чемпионами в своих весовых категориях стали: Сергей Козуб (до 77 кг), Ярослав Фильчаков (82), Жан Беленюк (87), Владлен Козлюк (97).

Беленюк выиграл золотую медаль

Серебряные медали выиграли: Вячеслав Байрактар (55), Виктор Петрик (60), Александр Грушин (63), Андрей Кулик (72), Владимир Яковлев (77), Дмитрий Гардубей (82).

"Бронзу" завоевали: Корюн Саградян (55), Парвиз Насибов (67), Сергей Омелин (97), Евгений Савета (97), Михаил Вишнивецкий (130).

В общекомандном зачете Украина набрала 295 очков и заняла первое место. На второй позиции Франция — 185, третья Грузия — 148.

Ранее мы писали, что Жан Беленюк посмеялся с министра обороны россии. Случилось это после того, как украинские войска освободили Херсон.