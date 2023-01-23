Депутат та Байрактар допомогли збірній України виграти трофей у Франції

Наші борці впевнено посіли перше місце на Гран-прі Франції

Збірна України з греко-римської боротьби успішно виступила на Гран-прі Франції. Наші спортсмени виграли 15 медалей — чотири золоті, шість срібних та п’ять бронзових.

На змагання українці поїхали на чолі з олімпійським чемпіоном та народним депутатом Жаном Беленюком. Він приніс "золото" Україні у ваговій категорії до 87 кг. Раніше Беленюк не зміг стати президентом НОК.

Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали: Сергій Козуб (до 77 кг), Ярослав Фільчаков (82), Жан Беленюк (87), Владлен Козлюк (97).

Беленюк виграв золоту медаль

Срібні медалі виграли: В’ячеслав Байрактар (55), Віктор Петрик (60), Олександр Грушин (63), Андрій Кулик (72), Володимир Яковлєв (77), Дмитро Гардубей (82).

"Бронзу" вибороли: Корюн Саградян (55), Парвіз Насібов (67), Сергій Омелін (97), Євген Савєта (97), Михайло Вишнивецький (130).

У загальнокомандному заліку Україна набрала 295 очок та посіла перше місце. На другій позиції Франція – 185, третя Грузія – 148.

Раніше ми писали, що Жан Беленюк посміявся з міністра оборони росії. Це сталося після того, як українські війська звільнили Херсон.