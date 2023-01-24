Это была рука Бога: мяч, которым Марадона забил скандальный гол, продадут на аукционе

Долгие годы мяч с матча ЧМ-1986 хранился у арбитра той встречи

Футбольный мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил гол рукой на чемпионате мира 1986 года, будет продан на аукционе. Напомним, ранее Марадоне открыли памятник в Неаполе.

Во время четвертьфинального матча ЧМ-1986 против Англии, находясь в штрафной соперника, Марадона подпрыгнул и кулаком послал мяч в ворота. Позже он сказал, что гол был забит "рукой Бога".

После игры мяч забрал тунисский рефери Али Бин Нассер. Осенью прошлого года арбитр попытался продать этот мяч. Тогда на аукционе за реликвию выложили 2 млн фунтов.

Но по какой-то причине новый владелец так и не получил мяч. Как пишет британское издание The Sun, новый аукцион назначен на 8 февраля.

Напомним, что тот матч Аргентина выиграла у Англии — 2:1. В последствии, аргентинцы стали победителями чемпионата мира 1986 года.

Ранее мы писали, что на укционе Sotheby's в Женеве продан легендарный гоночный болид Ferrari F2003-GA. На нем ездил сам Михаэль Шумахер. Чемпионский болид Шумахера продали за 14,8 млн долларов.