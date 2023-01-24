Це була рука Бога: м’яч, яким Марадона забив скандальний гол, продадуть на аукціоні

Довгі роки м’яч із матчу ЧС-1986 зберігався у арбітра тієї зустрічі

Футбольний м’яч, яким аргентинський футболіст Дієго Марадона забив гол рукою на чемпіонаті світу 1986 року, буде продано на аукціоні. Нагадаємо, раніше Марадоні відкрили пам’ятник у Неаполі.

Під час чвертьфінального матчу ЧС-1986 проти Англії, перебуваючи у штрафному майданчику суперника, Марадона підстрибнув і кулаком послав м’яч у ворота. Згодом він сказав, що гол був забитий "рукою Бога".

Після гри м’яч забрав туніський рефері Алі Бін Нассер. Восени минулого року арбітр спробував продати цей м’яч. Тоді на аукціоні за реліквію виклали 2 млн фунтів.

Але чомусь новий власник так і не отримав м’яч. Як пише британське видання The Sun, новий аукціон призначено на 8 лютого.

Нагадаємо, що той матч Аргентина виграла в Англії — 2:1. Згодом аргентинці стали переможцями чемпіонату світу 1986 року.

Раніше ми писали, що на укціоні Sotheby’s у Женеві продано легендарний гоночний болід Ferrari F2003-GA. На ньому їздив сам Міхаель Шумахер. Чемпіонський болід Шумахера продали за 14,8 млн доларів.