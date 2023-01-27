Далакян - Хименес: кто сколько весит перед боем (видео)

Боксеры проведут поединок за чемпионский пояс WBA

В эту субботу, 28 января, украинский боксер Артем Далакян в Лондоне проведет защиту чемпионского пояса по версии WBA. Наш боксер встретится с костариканцем Давидом Хименесом. На сайте "Телеграфа" будет прямая видеотрансляция боя Далакян — Хименес.

Накануне поединка прошла традиционная церемония взвешивания. На ней боксеры показали почти одинаковый вес. Далакян весит 50,6 кг, Хименес – 50,4 кг.

Артем Далакян стал чемпионом мира еще в 2018 году, когда победил американца Брайана Виллорию. После этого украинец пять раз успешно защищал титул. Всего за карьеру Далакян провел 21 поединок и все выиграл. Его соперник Давид Хименес тоже никогда не проигрывал: 12 боев и 12 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на бой Далакян — Хименес.

Поединок украинца против костариканца пройдет в рамках большого вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В главном шоу состоится чемпионский бой между российским канадцем Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. На кону дуэли стоят чемпионские пояса IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.