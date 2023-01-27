Далакян – Хіменес: хто скільки важить перед боєм (відео)

Боксери проведуть поєдинок за чемпіонський пояс WBA

Цієї суботи, 28 січня, український боксер Артем Далакян у Лондоні проведе захист чемпіонського поясу за версією WBA. Наш боксер зустрінеться з костариканцем Давидом Хіменесом. На сайті "Телеграфа" буде пряма відеотрансляція бою Далакян — Хіменес.

Напередодні поєдинку відбулася традиційна церемонія зважування. На ній боксери показали майже однакову вагу. Далакян важить 50,6 кг, Хіменес – 50,4 кг.

Артем Далакян став чемпіоном світу ще у 2018 році, коли переміг американця Брайана Вілорію. Після цього українець п’ять разів успішно захищав титул. Загалом за кар’єру Далакян провів 21 поєдинок і всі виграв. Його суперник Давид Хіменес теж ніколи не програвав: 12 боїв та 12 перемог.

Раніше "Телеграф" повідомляв про прогноз букмекерів на бій Далакян — Хіменес.

Поєдинок українця проти костаріканця пройде в рамках великого вечора боксу в Лондоні на стадіоні "Уемблі". У головному шоу відбудеться чемпіонський бій між російським канадцем Артуром Бетербієвим та британцем Ентоні Ярдом. На кону дуелі стоять чемпіонські пояси IBF, WBC та WBO у напівважкій вазі.