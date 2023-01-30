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Умер легендарный хоккеист по прозвищу Золотая ракета

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Умер легендарный хоккеист по прозвищу Золотая ракета Новость обновлена 30 января 2023, 20:02

Бобби Халл входит в сотню лучших игроков НХЛ

В понедельник, 30 января, ушел из жизни член Зала хоккейной славы Бобби Халл. Обладателю Кубка Стэнли было 84 года. Ранее чемпион мира по фристайлу погиб под лавиной.

Трагическую новость о смерти Халла сообщила Ассоциация бывших игроков Национальной хоккейной лиги в Twitter.

За карьеру в НХЛ Бобби Халл принял участие в 1063 встречах, в которых набрал 1170 (610+560) очков. Кроме того, Халл записал на свой счет 129 (62+67) баллов в 119 матчах плей-офф. Бобби еще семь лет провел в WHA, набрав 638 (303+335) очков в 411 встречах и оформив 80 (43+37) баллов в 60 матчах плей-офф.

12 раз вызывался на Матчи звезд НХЛ с 1960 по 1972 год, участвовал в Суперсерии-1974 в составе сборной Канады, а также выигрывал Кубок Канады в 1976 году. Входит в 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ.

За мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы канадец получил прозвище Золотая ракета.

Отметим, что номер девять, под которым Бобби Халл играл в ходе карьеры, вывели из обращения в "Чикаго", "Виннипег Джетс" и "Аризоне Койотс".

Жизнь Халла вне спорта часто была омрачена скандалами. Он столкнулся с обвинениями в домашнем насилии со стороны двух из трех своих жен. Его вторая жена, фигуристка Джоанн Маккей, утверждала, что он держал ее над балконом во время отпуска на Гавайях в 1966 году, а в 1978 году угрожал ей заряженным ружьем. Кроме того, Халл признал себя виновным в нападении на офицера во время ареста. Он был оштрафован на 150 долларов и помещен под надзор суда на шесть месяцев, сообщает УНИАН. Бобби является отцом Бретта Халла — двукратного обладателя Кубка Стэнли, трехкратного лучшего снайпера сезона, а также пятого лучшего снайпера в истории лиги (741).

Ранее в россии отказались от друга путина, назвав его американцем.

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#НХЛ #Хоккей #Бобби Халл