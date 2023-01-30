Помер легендарний хокеїст на прізвисько Золота ракета

Боббі Халл входить до сотні найкращих гравців НХЛ

У понеділок, 30 січня, пішов із життя член Залу хокейної слави Боббі Халл. Володарю Кубка Стенлі було 84 роки. Раніше чемпіон світу з фрістайлу загинув під лавиною.

Трагічну новину про смерть Халла повідомила Асоціація колишніх гравців Національної хокейної ліги у Twitter.

За кар’єру в НХЛ Боббі Халл взяв участь у 1063 зустрічах, у яких набрав 1170 (610+560) очок. Крім того, Халл записав на свій рахунок 129 (62+67) балів у 119 матчах плей-офф. Боббі ще сім років провів у WHA, набравши 638 (303+335) очок у 411 зустрічах та оформивши 80 (43+37) балів у 60 матчах плей-офф.

12 разів викликався на Матчі зірок НХЛ із 1960 по 1972 рік, брав участь у Суперсерії-1974 у складі збірної Канади, а також вигравав Кубок Канади у 1976 році. Входить до 100 найкращих хокеїстів в історії НХЛ.

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Зазначимо, що номер дев’ять, під яким Боббі Халл грав під час кар’єри, вивели з обороту у "Чикаго", "Вінніпег Джетс" та "Арізони Койотс".

Життя Халла поза спортом часто було затьмарене скандалами. Він зіткнувся зі звинуваченнями у домашньому насильстві з боку двох із трьох своїх дружин. Його друга дружина, фігуристка Джоанн Маккей, стверджувала, що він тримав її над балконом під час відпустки на Гаваях у 1966 році, а у 1978 році погрожував їй зарядженою рушницею. Крім того, Халл визнав себе винним у нападі на офіцера під час арешту. Він був оштрафований на 150 доларів і поміщений під нагляд суду на шість місяців, повідомляє УНІАН. Боббі є батьком Бретта Халла — дворазового володаря Кубка Стенлі, триразового найкращого снайпера сезону, а також п’ятого найкращого снайпера в історії ліги (741).

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