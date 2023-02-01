Отрежут пальцы: олимпийскому чемпиону из россии грозит ампутация

Роман Костомаров попал в больницу из-за пневмонии

Появились новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Несмотря на положительную динамику последних дней, у спортсмена началось отмирание конечностей.

"Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача.

Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий.

В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента", — сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

Роман Костомаров и Оксана Домнина

Напомним, Романа Костомаров госпитализировали ночью 10 января с сильными болями в груди и подозрением на ковид. Однако, тесты показали отрицательные результаты, у спортсмена диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая привела к гидротораксу и сепсису. По мнению врачей, легкие Романа были слишком ослаблены, поэтому болезнь развивалось стремительно.

Костомаров в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что Навка сравнила украинцев с шакалами из-за "атаки" на россиянку Анну Щербакову. Украина требовала убрать российскую фигуристку из номинантов на престижную награду.