Відріжуть пальці: олімпійському чемпіону з росії загрожує ампутація

Роман Костомаров потрапив до лікарні через пневмонію

З’явилися нові подробиці стану олімпійського чемпіона з фігурного катання Романа Костомарова. Незважаючи на позитивну динаміку останніх днів, у спортсмена почалося відмирання кінцівок.

"Роман у свідомості ще не говорить, але вже все усвідомлює, щодня до нього зараз приходить дружина — Оксана Домніна, її пускають у реанімацію у супроводі лікаря.

Усе досить стабільно. Але якийсь час тому у Костомарова почалося відмирання кінцівок. Пальці на руках, швидше за все, ампутуватимуть, ноги намагаються зберегти, але шанс невисокий.

На даний момент організм фігуриста не готовий до хірургічного втручання, тому лікарі ретельно стежать за аналізами і чекають на відповідний момент", — повідомляє StarHit з посиланням на джерело в лікарні.

Роман Костомаров та Оксана Домніна

Нагадаємо, Романа Костомарова госпіталізували вночі 10 січня із сильними болями в грудях та підозрою на ковід. Проте, тести показали негативні результати, у спортсмена діагностували двосторонню пневмонію, що призвела до гідротораксу та сепсису. На думку лікарів, легені Романа були надто ослаблені, тому хвороба стрімко розвивалася.

Костомаров протягом двох тижнів був підключений до апарату ЕКМО та ШВЛ. Його стан оцінювався як украй тяжкий.

Раніше повідомлялося, що Навка порівняла українців із шакалами через "атаки" на росіянку Ганну Щербакову. Україна вимагала прибрати російську фігуристку з номінантів на престижну нагороду.