Внук Мухаммеда Али спас пьяную девушку: ему вручили награду

Бьяджо работает охранником в ночном клубе

Недавно Нико Али Уолш добыл восьмую победу на профи-ринге. А вот его брат Бьяджо Али Уолш отличился в ночном клубе.

Внук Мохаммеда Али получил письменную благодарность от полиции Лас-Вегаса после инцидента в одном из ночных клубов города, где Али Уолш работает охранником.

"Какой-то парень пытался проводить девушку, а он была очень пьяна и даже не могла идти. Я спросил ее: "Ты знаешь этого парня?" Она ответила, что нет.

Он пытался увести ее от ее подруги, поэтому я спросил ее подругу: "Ты знаешь этого парня?" Она тоже ответила: "Нет".

Я отозвал парня в сторону, и он сказал: "Я знаю ее как сестру, мы выросли вместе". Я посмотрел на него и сказал: "Ты лжешь мне, ты не знаешь ее".

Он отмахнулся от меня, но я его остановил. Наши супервайзеры вывели парня на улицу и разобрались.

Ему запретили появляться в клубе, а когда он попытался вернуться, то его арестовали. Я просто делал свою работу", – цитирует Али Уолша Mirror.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко включил Мухаммеда Али в тройку лучших боксеров в истории.