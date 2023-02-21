Онук Мухаммеда Алі врятував п’яну дівчину: йому вручили нагороду

Бьяджо працює охоронцем у нічному клубі

Нещодавно Ніко Алі Уолш здобув восьму перемогу на профі-рингу. А ось його брат Бьяджо Алі Уолш відзначився у нічному клубі.

Онук Мохаммеда Алі отримав письмову подяку від поліції Лас-Вегаса після інциденту в одному із нічних клубів міста, де Алі Уолш працює охоронцем.

"Якийсь хлопець намагався проводити дівчину, а вона була дуже п’яна і навіть не могла йти. Я запитав її: "Ти знаєш цього хлопця?" Вона відповіла, що ні.

Він намагався відвести її від її подруги, тому я запитав її подругу: "Ти знаєш цього хлопця?" Вона також відповіла: "Ні".

Я відкликав хлопця убік, і він сказав: "Я знаю її як сестру, ми виросли разом". Я глянув на нього і сказав: "Ти брешеш мені, ти не знаєш її".

Він відмахнувся від мене, але я зупинив його. Наші супервайзери вивели хлопця надвір і розібралися.

Йому заборонили з’являтися у клубі, а коли він спробував повернутися, його заарештували. Я просто робив свою роботу", — цитує Алі Уолша Mirror.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко включив Мухаммеда Алі до трійки найкращих боксерів в історії.