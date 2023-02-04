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Онук Мухаммеда Алі продовжує бити суперників (відео)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Уолш переміг Айалу
Уолш переміг Айалу

Ніко Уолш здобув восьму перемогу у профі

У Глендейлі пройшов вечір боксу, де в головному поєдинку Еммануель Наваррете нокаутував Ліама Вілсон. Окрім цього бою відбувся ще один, який особливо привернув увагу публіки. У рингу був онук найкращого боксера всіх часів Мухаммеда Алі.

Середньоваговик Ніко Алі Уолш зустрічався з Едуардо Айалою. Вже в другому раунді Алі-молодший відправив суперника в нокдаун.

Проте розвинути свою перевагу не зумів. Поєдинок тривав відведені шість раундів і завершився перемогою Ніко Волша за очками — 60-53, 59-54, 59-54. Це вже восьма перемога Волша у восьми поєдинках на професійному рингу.

Уолш народився 2001 року. У 10 років він почав займатися боксом. Хоча мати й була проти, але дід схвалював вибір онука.

"Мені все життя доводиться жити з цим тиском. Не важливо, була це школа чи спорт. Мене завжди порівнюватимуть із дідом. Але я сильний, якщо вибираю той вид спорту, де прославився Мохаммед Алі", — заявив якось Ніко.

Раніше повідомлялося про перемогу українського супертяжа Андрія Руденка на вечорі боксу в Чехії. Крім того, днями Сергій Богачук здобув свою 22 перемогу на профі-рингу. Додамо, на вечорі боксу в Лондоні українець Артем Далакян у важкому поєдинку зупинив непереможного костариканца Давида Хіменеса.

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#Бокс #Боксер #Ніко Алі Уолш