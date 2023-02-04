Внук Мухаммеда Али продолжает избивать соперников (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 793
Нико Уолш одержал восьмую победу в профи
В Глендейле прошел вечер бокса, где в главном поединке Эммануэль Наваррете нокаутировал Лиама Уилсон. Кроме этого боя состоялся еще один, который особо привлек внимание публики. В ринге был внук лучшего боксера всех времен Мухаммеда Али.
Средневес Нико Али Уолш встречался с Эдуардо Айалой. Уже во втором раунде Али-младший отправил соперника в нокдаун.
Однако развить свое преимущество не сумел. Поединок продлился отведенные шесть раундов и завершился победой Нико Уолша по очкам — 60-53, 59-54, 59-54. Это уже восьмая победа Уолша в восьми поединках на профессиональном ринге.
Уолш родился в 2001 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука.
"Мне всю жизнь приходится жить с этим давлением. Не важно, была это школа или спорт. Меня всегда будут сравнивать с дедом. Но я сильный, раз выбираю тот вид спорта, где прославился Мохаммед Али", – заявил как-то Нико.
Ранее сообщалось о победе украинского супертяжа Андрея Руденко на вечере бокса в Чехии. Кроме того, на днях Сергей Богачук добыл свою 22 победу на профи-ринге. Добавим, на вечере бокса в Лондоне украинец Артем Далакян в тяжелейшем поединке остановил непобедимого костариканца Давида Хименеса.