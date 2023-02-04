Внук Мухаммеда Али продолжает избивать соперников (видео)

Нико Уолш одержал восьмую победу в профи

В Глендейле прошел вечер бокса, где в главном поединке Эммануэль Наваррете нокаутировал Лиама Уилсон. Кроме этого боя состоялся еще один, который особо привлек внимание публики. В ринге был внук лучшего боксера всех времен Мухаммеда Али.

Средневес Нико Али Уолш встречался с Эдуардо Айалой. Уже во втором раунде Али-младший отправил соперника в нокдаун.

Однако развить свое преимущество не сумел. Поединок продлился отведенные шесть раундов и завершился победой Нико Уолша по очкам — 60-53, 59-54, 59-54. Это уже восьмая победа Уолша в восьми поединках на профессиональном ринге.

Уолш родился в 2001 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука.

"Мне всю жизнь приходится жить с этим давлением. Не важно, была это школа или спорт. Меня всегда будут сравнивать с дедом. Но я сильный, раз выбираю тот вид спорта, где прославился Мохаммед Али", – заявил как-то Нико.

Ранее сообщалось о победе украинского супертяжа Андрея Руденко на вечере бокса в Чехии. Кроме того, на днях Сергей Богачук добыл свою 22 победу на профи-ринге. Добавим, на вечере бокса в Лондоне украинец Артем Далакян в тяжелейшем поединке остановил непобедимого костариканца Давида Хименеса.