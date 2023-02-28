Чемпион мира и сын героя войны: "Заря" усилилась известным игроком

Кирилл Дрышлюк будет играть за луганский клуб

Луганская "Заря" усилилась перед стартом весенней части чемпионата Украины по футболу. Клуб подписал чемпиона мира. Еще одного победителя ЧМ купил "Шахтер".

На своем официальном сайте "Заря" сообщила, что 23-летний полузащитник Кирилл Дрышлюк стал игроком команды на правах свободного агента.

Последним клубом Дрышлюка была "Александрия". До этого он играл за латвийский "Спартакс" и "Зирку" из Кропивницкого. В 2019 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

Кирилл — сын погибшего героя АТО. Его отец, майор авиации Павел Дрышлюк был сбит российскими террористами, 6 июня 2014 года во время облета Славянска на самолете-фоторазведчике.

Экипаж самолета подполковника Костянина Могилко получил задание провести разведку над Славянском. Борт был замечен и подбит террористами. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Огонь перекинулся на крыло. Самолет начал падать. Спасая младших членов экипажа (3 человека спаслись, выпрыгнув с парашютом) и отводя опасность от жилого сектора, командир борта подполковник Могилко, борт-инженер майор Дрышлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот и фотооператор Каминский оставались в самолете до конца.

Ранее бывший игрок киевского "Динамо" получил награду FIFA The Best Fair Play. Он спас соперника во время матча.