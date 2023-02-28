Чемпіон світу та син героя війни: "Зоря" посилилася відомим гравцем

Кирило Дришлюк гратиме за луганський клуб

Луганська "Зоря" посилилася перед стартом весняної частини чемпіонату України з футболу. Клуб підписав чемпіона світу. Ще одного переможця ЧС купив "Шахтар".

На своєму офіційному сайті "Зоря" повідомила, що 23-річний півзахисник Кирило Дришлюк став гравцем команди на правах вільного агента.

Останнім клубом Дришлюка була "Олександрія". До цього він грав за латвійський "Спартакс" та "Зірку" з Кропивницького. 2019 року футболіст став чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

Кирило — син загиблого героя АТО. Його батько, майор авіації Павло Дришлюк був збитий російськими терористами, 6 червня 2014 року під час обльоту Слов’янська літаком-фоторозвідником.

Екіпаж літака підполковника Костянина Могилка отримав завдання провести розвідку над Слов’янськом. Борт був помічений та підбитий терористами. Удар ракети припав у правий двигун. Вогонь перекинувся на крило. Літак почав падати. Рятуючи молодших членів екіпажу (3 людини врятувалися, вистрибнувши з парашутом) і відводячи небезпеку від житлового сектора, командир борту підполковник Могилко, бортінженер майор Дришлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот і фотооператор Камінський залишалися в літаку до кінця.

Раніше колишній гравець київського "Динамо" отримав нагороду FIFA The Best Fair Play. Він урятував суперника під час матчу.