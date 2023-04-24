Зрители подрались на раллийной трассе за секунды до проезда автомобиля (видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

Опасный инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, на этапе чемпионата мира по ралли (WRC) в Хорватии, когда группа зрителей устроила драку прямо на дороге во время заездов. В рамках подготовки к данному этапу погиб известный автогонщик Крейг Брин, когда проводил тесты на асфальтовой трассе.

Как сообщает Carscoops, потасовка произошла по неизвестным причинам между двумя зрителями. Другие болельщики пытались их успокоить, но ситуация приняла угрожающий оборот.

Участники драки оказались лежащими на асфальте посреди трассы. Инструкторы по безопасности в оранжевых жилетах, а также сотрудник службы безопасности или полиции оценили ситуацию, после чего попытались вывести их за пределы шоссе.

В итоге зачинщики потасовки чудом спаслись, избежав травм, а последним, кто покинул трассу, был сотрудник службы безопасности, который выбрался за ее пределы с посторонней помощью.

Сразу после того, как дорога была расчищена, внезапно появился экипаж Toyota GR Yaris. Современные автомобили WRC отличаются молниеносной скоростью, и пилоты обычно практически не имеют нормального обзора после очередного поворота или прыжка, полагаясь на подсказки своего штурмана.

Ранее 20-летний гонщик Тай Гиббс попал в жуткую аварию во время свободной практики. Перед этим пилот команды Porsche Паскаль Верляйн разбил свой автомобиль по ходу тренировки перед индийским этапом.