Глядачі побилися на ралійній трасі за секунди до проїзду автомобіля (відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих

Небезпечний інцидент стався в неділю, 23 квітня, на етапі чемпіонату світу з ралі (WRC) у Хорватії, коли група глядачів вчинила бійку просто на дорозі під час заїздів. В рамках підготовки до цього етапу загинув відомий автогонщик Крейг Брін, коли проводив тести на асфальтовій трасі.

Як повідомляє Carscoops, бійка сталася з невідомих причин між двома глядачами. Інші вболівальники намагалися їх заспокоїти, але ситуація набула загрозливого обігу.

Згодом учасники бійки опинилися лежачими на асфальті посеред траси. Інструктори з безпеки в помаранчевих жилетах, а також співробітник служби безпеки чи поліції оцінили ситуацію, після чого спробували вивести їх за межі шосе.

В підсумку ініціатори бійки дивом врятувалися, уникнувши травм, а останнім, хто залишив трасу, був співробітник служби безпеки, який вибрався за її межі із сторонньою допомогою.

Відразу після того, як дорогу було розчищено, раптово з’явився екіпаж Toyota GR Yaris. Сучасні автомобілі WRC мають блискавичну швидкість, і пілоти зазвичай практично не мають нормального огляду після чергового повороту або стрибка, покладаючись на підказки свого штурмана.

Раніше 20-річний гонщик Тай Гіббс потрапив у жахливу аварію під час вільної практики. Перед цим пілот команди Porsche Паскаль Верляйн розбив свій автомобіль в ході тренування перед індійським етапом.